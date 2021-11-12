【理財Star Talk】林正峰樂做斜槓族不「躺平」　寧租不買拒為供樓犧牲生活質素

理財Star Talk

近年網絡興起「躺平」一詞，意指年輕人放棄跟隨社會期望爭取上流，選擇「躺平」過無欲無求的生活。林正峰在劇集飾演名「日光族」，過着得過且過的人生，現實中的他卻是個身兼多職的斜槓族（Slasher），既是演員，同時是註冊社工及網店創辦人，生活積極絕非「躺平」。但他自言已放棄買樓：「如果每月花大部分薪金供樓，各項使費都要慳，甚至連去旅行也不能負擔，我會覺得很崩潰，人生不應如此。」