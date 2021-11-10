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【潛力股精選】孫運喜：惠理（00806）

美股回吐，內地公布工業生產者出廠價格（PPI）超預期，經濟下行壓力持續，恒指繼續放軟，大市不明朗，投資者買咩好？iMoney主編孫運喜分析技術走勢，認為基金公司惠理（00806）股息高、走勢轉強，建議投資者可買入，想知部署策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版: https://inews.hket.com/article/3103595 

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00:00 - 港股今日市況速覽

00:48 - 內銀股跌、科技股升

02:01 - 花樣年（01777）跌三成六

02:37 - 中美PPI不理想

04:00 - 解讀港股午後回升原因一：

06:14 - 原因二：騰訊（00700）低位反彈

07:43 - 原因三：保歷加啟示　底部見支持

09:15 - 觀眾問股：錦欣生殖（01951）上望價位多少？

11:57 - 觀眾問股：森松國際（02155）走勢轉好？

15:04 - 觀眾問股：碧桂園服務（06098）現價位可買入？

17:30 - 觀眾問股：恒大汽車（00708）值得中長綫投資？

19:38 - 觀眾問股：中海外（00688）16.8元有貨可加注？

24:15 - 觀眾問股：海底撈（06862） 21.1元買入可持貨？

27:19 - 港股收市市況速報

29:57 - 股票推介：惠理（00806）

潛力股精選
今日 17:35
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【潛力股精選】孫運喜：惠理（00806）

美股回吐，內地公布工業生產者出廠價格（PPI）超預期，經濟下行壓力持續，恒指繼續放軟，大市不明朗，投資者買咩好？iMoney主編孫運喜分析技術走勢，認為基金公司惠理（00806）股息高、走勢轉強，建議投資者可買入，想知部署策略，立即點擊收看／收聽。

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19:38 - 觀眾問股：中海外（00688）16.8元有貨可加注？

24:15 - 觀眾問股：海底撈（06862） 21.1元買入可持貨？

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