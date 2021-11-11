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【ET財經早點1分鐘】美通脹30年最勁累納指急挫1.7 恒指夜期跌191點

美國通脹創逾30年最大升幅，按年急升之6.2%。美國10年期債息大升至1.565厘，市場隨即憂慮儲局加大收水力度，甚至加息步伐加快。

利率期貨顯示明年7月將會加息，投資者沽科技股，納指急瀉1.7%。銀行股造好，憧憬受惠利率上漲。

夜期急跌191點 騰訊ADR拗腰收復失地

美通脹壓力大，美滙指數抽升1%。夜期應聲急跌191點，失守25000關。

騰訊 （00700） 公布業績後，ADR股價一度低港3%，收市接近收復失地。阿里 （09988） 美股及美團 （03690） ADR低港1%。

騰訊劉熾平：嚴格監管成行業新常態

在監管壓力下，騰訊上季收入速度創04年上市以來最慢。

總裁劉熾平在分析員會議上表示，隨着行業適應能力增加，即使日後再出現新法例，企業受到的影響將愈來愈少。

劉熾平又稱，不論是中國或是全球市場，更嚴格的監管將成行業新常態。內地監管背後，是希望保護消費者權益和隱私，推動整個行業有更高質量、更可持續、更健康的增長。

內地據報擬拆售恒大資產

內房方面，彭博引述知情人士指，中國政府正在拆解恒大危機，包括計劃拆售資產予其他開發商，同時控制恒大購房者和項目參與企業的損失。

報道續指，照顧境外投資者利益並非北京首要考慮，但北京仍密切注視，因為當局需要信貸市場保持健康
以防止其他開發商倒閉，並且要顧及中國形象。

ET財經早點1分鐘
今日 06:58
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利率期貨顯示明年7月將會加息，投資者沽科技股，納指急瀉1.7%。銀行股造好，憧憬受惠利率上漲。

夜期急跌191點 騰訊ADR拗腰收復失地

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騰訊 （00700） 公布業績後，ADR股價一度低港3%，收市接近收復失地。阿里 （09988） 美股及美團 （03690） ADR低港1%。

騰訊劉熾平：嚴格監管成行業新常態

在監管壓力下，騰訊上季收入速度創04年上市以來最慢。

總裁劉熾平在分析員會議上表示，隨着行業適應能力增加，即使日後再出現新法例，企業受到的影響將愈來愈少。

劉熾平又稱，不論是中國或是全球市場，更嚴格的監管將成行業新常態。內地監管背後，是希望保護消費者權益和隱私，推動整個行業有更高質量、更可持續、更健康的增長。

內地據報擬拆售恒大資產

內房方面，彭博引述知情人士指，中國政府正在拆解恒大危機，包括計劃拆售資產予其他開發商，同時控制恒大購房者和項目參與企業的損失。

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