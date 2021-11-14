孩子身高除了受遺傳因素影響外，與後天飲食都有密切關係。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請香港中文大學健康教育及促進健康中心營養師張嘉文先生(Calvin)，分享小朋友如何在飲食中攝取足夠的維生素，有助身體長高的關係。
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孩子身高除了受遺傳因素影響外，與後天飲食都有密切關係。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請香港中文大學健康教育及促進健康中心營養師張嘉文先生(Calvin)，分享小朋友如何在飲食中攝取足夠的維生素，有助身體長高的關係。
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【湊得輕鬆啲】過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」
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