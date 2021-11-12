【單車名宿】3歲父離家母獨力湊大7兄弟　洪松蔭捱窮追夢踩入奧運成「車神」

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「得到冠軍的一剎其實很短暫，奮鬥過程才最有滿足感」。洪松蔭曾奪7屆香港單車大賽總冠軍，被譽為「第一代單車王子」。他出身基層家庭，3歲時父親不辭而別，母親獨力湊大7兄弟。家境困乏無阻他追夢，洪松蔭曾「捱麵包」半工讀賺錢買單車裝備，以業餘車手身份奪得奧運資格，代表香港出賽，展現拼搏精神。