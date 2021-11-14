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【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步　躊躇滿志：我最擅長就是打仗

「好多人話：『電視會被淘汰。』」曾志偉接受TOPick專訪說：「但我覺得不是重點，因為我們是在製作內容，TVB是全球廣東話最大的內容供應商。所以我們不是在做電視，更重要是我們在製造內容。」

由今年1月，曾志偉應邀回歸TVB並擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），上任短短約8個月，在上月再升為總經理（節目內容營運），成為TVB有史以來升得最快的總經理。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3090763/

TOPick柴犬追星
今日 22:00
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【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步　躊躇滿志：我最擅長就是打仗

「好多人話：『電視會被淘汰。』」曾志偉接受TOPick專訪說：「但我覺得不是重點，因為我們是在製作內容，TVB是全球廣東話最大的內容供應商。所以我們不是在做電視，更重要是我們在製造內容。」

由今年1月，曾志偉應邀回歸TVB並擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），上任短短約8個月，在上月再升為總經理（節目內容營運），成為TVB有史以來升得最快的總經理。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3090763/

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