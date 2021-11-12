子女由幼稚園升讀小學，不少家長都會為選校感到煩惱。TOPick邀請了私立保良局蔡繼有學校創校校長劉筱玲博士，為大家分享私立學校與傳統官津學校的教學分別，以及小一收生準則。
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子女由幼稚園升讀小學，不少家長都會為選校感到煩惱。TOPick邀請了私立保良局蔡繼有學校創校校長劉筱玲博士，為大家分享私立學校與傳統官津學校的教學分別，以及小一收生準則。
今日 13:25
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TOPick「直資私立及官津學校」升小全攻略 (第二集) ：保良局蔡繼有學校創校校長劉筱玲博士
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