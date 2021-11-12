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友邦1299股價弱勢　話你知關鍵位喺邊

友邦 （01299） 股價弱勢，今周更曾一度跌逾半成破底見52周低位，今公布季績後稍微回升，關鍵價位喺邊？短綫前景點睇？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽。

今日 13:12
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友邦1299股價弱勢　話你知關鍵位喺邊

友邦 （01299） 股價弱勢，今周更曾一度跌逾半成破底見52周低位，今公布季績後稍微回升，關鍵價位喺邊？短綫前景點睇？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽。