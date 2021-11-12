勁敵大比拼　Rivian（RIVN）vs Tesla（TSLA）買邊隻？

Rivian（美：RIVN）上市次日市值破千億美元，股價一度勁升五成，更被譽為Tesla（美：TSLA）勁敵。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）周四在社交平台潑冷水，指Rivian前景沒這麼樂觀，量產和資金流將會是Rivian的「真考驗」，Rivian前景走勢點睇？真的可以匹比Tesla？兩隻電動車股點揀？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽。