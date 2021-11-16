【「你」想裝修】一家四口連工人姐姐住440呎廣播道屋苑！ 40萬工程將天井窗小偏廳改裝工人房上床下櫃設計人見人讚

「你」想裝修

有窗的工人房，聽起來不錯嗎？設計師Nick Lee為廣播道寶能閣440呎單位重新規劃，主要拆去廚房局部牆身，令設有天井窗的小偏廳納入廚房範圍。改動後，30呎廚房內加建25呎獨立工人房，同時訂造上床下櫃傢俬增加儲物空間。以雙面設計的下層高櫃，後半截特別預留給廳區使用，值得參考。