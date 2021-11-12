將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999）

家具生產商敏華控股（01999）今公布中期業績，總收入按年增五成，中期盈利按年升32%，中期股息亦按年增三成，獨立股評人梁耀康（Dave）指敏華業績表現不錯，建議投資者可考慮買入，想知詳細前景分析、策略部署，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版: https://inews.hket.com/article/3105734

Time code

00:00 - 港股今日市況速覽

01:23 - 雙十一帶動科技股反彈

02:45 - 港股成交回升　顯示氣氛回暖

04:38 - 資金流入煙股、教育股、醫療股

07:39 - 恒指下望留意25000點

09:22 - 現市況宜累績科技股倉底

12:31 - 可留意敏華控股（01999）

16:30 - 港股若不能整固回升　難以穩市

17:35 - 港股收市市況速報

17:58 - 觀眾問股：火岩（01909）可重上3元？

20:48 - 觀眾問股：中芯國際（00981）會繼續跌？應轉戰美股芯片股？

24:29 - 觀眾問股：比亞迪電子（00285）26.4元有貨應沽貨止賺？

26:30 - 觀眾問股：譚仔國際（02217）3.2元買入可持貨？

28:02 - 觀眾問股：港鐵（00066）vs 領展（00823）　中長綫收集點揀？

32:16 - 港股收市市況速報

潛力股精選
今日 18:40
詳情
×

【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999）

家具生產商敏華控股（01999）今公布中期業績，總收入按年增五成，中期盈利按年升32%，中期股息亦按年增三成，獨立股評人梁耀康（Dave）指敏華業績表現不錯，建議投資者可考慮買入，想知詳細前景分析、策略部署，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版: https://inews.hket.com/article/3105734

Time code

00:00 - 港股今日市況速覽

01:23 - 雙十一帶動科技股反彈

02:45 - 港股成交回升　顯示氣氛回暖

04:38 - 資金流入煙股、教育股、醫療股

07:39 - 恒指下望留意25000點

09:22 - 現市況宜累績科技股倉底

12:31 - 可留意敏華控股（01999）

16:30 - 港股若不能整固回升　難以穩市

17:35 - 港股收市市況速報

17:58 - 觀眾問股：火岩（01909）可重上3元？

20:48 - 觀眾問股：中芯國際（00981）會繼續跌？應轉戰美股芯片股？

24:29 - 觀眾問股：比亞迪電子（00285）26.4元有貨應沽貨止賺？

26:30 - 觀眾問股：譚仔國際（02217）3.2元買入可持貨？

28:02 - 觀眾問股：港鐵（00066）vs 領展（00823）　中長綫收集點揀？

32:16 - 港股收市市況速報

播放中
4:04
【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999）
潛力股精選
今日 18:40
【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999）
2:17
【潛力股精選】股領袖：信義能源（03868）
潛力股精選
18:22 2021/11/11
【潛力股精選】股領袖：信義能源（03868）
4:03
【潛力股精選】孫運喜：惠理（00806）
潛力股精選
17:35 2021/11/10
【潛力股精選】孫運喜：惠理（00806）
1:12
【潛力股精選】伍禮賢：港交所（00388）
潛力股精選
17:00 2021/11/10
【潛力股精選】伍禮賢：港交所（00388）
3:17
【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥 （03613）
潛力股精選
18:20 2021/11/09
【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥 （03613）
1:06
【潛力股精選】張智威：攜程集團（09961）
潛力股精選
13:59 2021/11/09
【潛力股精選】張智威：攜程集團（09961）
2:34
【潛力股精選】李澤銘：匯控（00005）
潛力股精選
16:25 2021/11/08
【潛力股精選】李澤銘：匯控（00005）
1:44
【潛力股精選】李偉傑：GX中國電車（02845）
潛力股精選
14:25 2021/11/05
【潛力股精選】李偉傑：GX中國電車（02845）
3:00
【潛力股精選】孫運喜：中國旺旺（00151）
潛力股精選
18:30 2021/11/03
【潛力股精選】孫運喜：中國旺旺（00151）
1:14
【潛力股精選】伍禮賢：華潤啤酒（00291）
潛力股精選
18:20 2021/11/03
【潛力股精選】伍禮賢：華潤啤酒（00291）
2:10
【潛力股精選】孫運喜：中航科工（02357）
潛力股精選
17:45 2021/11/02
【潛力股精選】孫運喜：中航科工（02357）
1:10
【潛力股精選】張智威：中國銀行（03988）
潛力股精選
16:55 2021/11/02
【潛力股精選】張智威：中國銀行（03988）
2:24
【潛力股精選】李澤銘：比亞迪電子（00285）
潛力股精選
18:40 2021/11/01
【潛力股精選】李澤銘：比亞迪電子（00285）
1:32
【潛力股精選】李偉傑：中國潔能（02809）
潛力股精選
18:45 2021/10/29
【潛力股精選】李偉傑：中國潔能（02809）
2:21
【潛力股精選】孫運喜：阜豐集團（00546）
潛力股精選
17:45 2021/10/27
【潛力股精選】孫運喜：阜豐集團（00546）
3:21
【潛力股精選】孫運喜：中銀香港（02388）
潛力股精選
18:00 2021/10/26
【潛力股精選】孫運喜：中銀香港（02388）
0:58
【潛力股精選】張智威：阿里巴巴（09988）
潛力股精選
14:15 2021/10/26
【潛力股精選】張智威：阿里巴巴（09988）
2:01
【潛力股精選】李澤銘：李寧（02331）
潛力股精選
14:30 2021/10/25
【潛力股精選】李澤銘：李寧（02331）
3:35
【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128）
潛力股精選
18:30 2021/10/22
【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128）
1:30
【潛力股精選】李偉傑：安踏體育（02020）
潛力股精選
16:15 2021/10/22
【潛力股精選】李偉傑：安踏體育（02020）