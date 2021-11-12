【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999）

潛力股精選

家具生產商敏華控股（01999）今公布中期業績，總收入按年增五成，中期盈利按年升32%，中期股息亦按年增三成，獨立股評人梁耀康（Dave）指敏華業績表現不錯，建議投資者可考慮買入，想知詳細前景分析、策略部署，立即點擊收看／收聽。

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00:00 - 港股今日市況速覽

01:23 - 雙十一帶動科技股反彈

02:45 - 港股成交回升 顯示氣氛回暖

04:38 - 資金流入煙股、教育股、醫療股

07:39 - 恒指下望留意25000點

09:22 - 現市況宜累績科技股倉底

12:31 - 可留意敏華控股（01999）

16:30 - 港股若不能整固回升 難以穩市

17:35 - 港股收市市況速報

17:58 - 觀眾問股：火岩（01909）可重上3元？

20:48 - 觀眾問股：中芯國際（00981）會繼續跌？應轉戰美股芯片股？

24:29 - 觀眾問股：比亞迪電子（00285）26.4元有貨應沽貨止賺？

26:30 - 觀眾問股：譚仔國際（02217）3.2元買入可持貨？

28:02 - 觀眾問股：港鐵（00066）vs 領展（00823） 中長綫收集點揀？

32:16 - 港股收市市況速報