麗新發展（00488）看好本港豪宅市場，早前相繼購入廣播道及窩打老道兩幅市區地皮，麗新發展高級副總裁潘銳民表示，廣播道項目位於九龍塘廣播道79號，項目的地區和位置，屬於傳統豪宅區，集團打算發展過千呎的豪宅，如繼續平穩向上，預計呎價可達4萬元。
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麗新發展（00488）看好本港豪宅市場，早前相繼購入廣播道及窩打老道兩幅市區地皮，麗新發展高級副總裁潘銳民表示，廣播道項目位於九龍塘廣播道79號，項目的地區和位置，屬於傳統豪宅區，集團打算發展過千呎的豪宅，如繼續平穩向上，預計呎價可達4萬元。
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【發展商專訪】麗新潘銳民︰明年推兩上車盤 樓市下半年可反彈
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