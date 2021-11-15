【地產站Weekly Talk】大額物業成交價量回升 邊類投資最旺場?

地產站Weekly Talk

市場各類投資活動恢復正常，各類大額物業買賣，亦有價量回升趨勢，吸引本地買家及外地投資者，重返香港市場。今邀請高力國際香港資本市場及投資服務行政董事翟聰，分析近月投資市場氣氛。