【活得健康啲】余翠怡患癌截肢五戰殘奧首次失落獎牌　不退役不認輸明年每月一比賽

活得健康啲

「反而美中不足那刻，才真正讓你感受到你存在過，努力過。」現年37歲的輪椅劍擊運動員余翠怡曾患癌、截肢，但她從沒被擊倒。她16歲學輪椅劍擊，20歲首次出戰殘奧，至今已參與五屆殘奧，首四屆奪得7金3銀1銅佳績。今年參加東京殘奧，她首度失落獎牌，雖然失望，但從不言棄，也未想過何時退役，甚至期待3年後出戰巴黎殘奧。

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