解決全球氣候變化問題已刻不容緩，第26屆聯合國氣候變化大會（COP 26）在疫情下順延一年舉行，各國減碳排目標及減煤協議成為本屆焦點。「環境」作為ESG的第一個元素，環球關注的環境問題不得不提，環保議題專家學者黃煥忠教授為大家分析今屆峰會各國的表現，並縱觀各地環保政策作出評價。
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解決全球氣候變化問題已刻不容緩，第26屆聯合國氣候變化大會（COP 26）在疫情下順延一年舉行，各國減碳排目標及減煤協議成為本屆焦點。「環境」作為ESG的第一個元素，環球關注的環境問題不得不提，環保議題專家學者黃煥忠教授為大家分析今屆峰會各國的表現，並縱觀各地環保政策作出評價。
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【ESG講呢啲】環球關注的環境問題
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