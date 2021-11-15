【ET財智Talk】美股陷極端貪婪　 回調風險高？丁sir為你分析Tesla、Nvidia前景

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美國10月份通脹按年勁升6.2%，創逾30年來最大升幅，儲局提早加息的壓力與日俱增。美股短期內會有調整風險嗎？投資者現時持貨應如何部署？《ET財智Talk》請來茂宸證券經紀部第一副總裁丁世民（丁sir），為你用市場指標角度分析美股走向，以及討論近日市場的焦點股，包括Tesla（美：TSLA）及Nvidia（美：NVDA）等未來走勢。