美國10月份通脹按年勁升6.2%，創逾30年來最大升幅，儲局提早加息的壓力與日俱增。美股短期內會有調整風險嗎？投資者現時持貨應如何部署？《ET財智Talk》請來茂宸證券經紀部第一副總裁丁世民（丁sir），為你用市場指標角度分析美股走向，以及討論近日市場的焦點股，包括Tesla（美：TSLA）及Nvidia（美：NVDA）等未來走勢。
×
直播中
美國10月份通脹按年勁升6.2%，創逾30年來最大升幅，儲局提早加息的壓力與日俱增。美股短期內會有調整風險嗎？投資者現時持貨應如何部署？《ET財智Talk》請來茂宸證券經紀部第一副總裁丁世民（丁sir），為你用市場指標角度分析美股走向，以及討論近日市場的焦點股，包括Tesla（美：TSLA）及Nvidia（美：NVDA）等未來走勢。
今日 19:50
×
【ET財智Talk】美股陷極端貪婪 回調風險高？丁sir為你分析Tesla、Nvidia前景
28:30
19:50 2021/11/08
22:16
19:50 2021/11/01
26:01
19:50 2021/10/25
26:20
19:50 2021/10/18
27:14
19:50 2021/10/11
29:13
19:55 2021/10/04
27:29
20:00 2021/09/27
6:47
20:00 2021/09/25
5:12
20:00 2021/09/24
3:31
20:00 2021/09/23
4:20
20:00 2021/09/22
4:57
20:00 2021/09/21
29:08
20:00 2021/09/20
2:43
20:00 2021/09/18
3:40
20:00 2021/09/17
3:10
20:00 2021/09/16
3:21
20:00 2021/09/14
22:03
20:00 2021/09/13
5:51
20:00 2021/09/11
5:24
20:00 2021/09/10