年底前美股不回調　明年將現斷崖式下跌？

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美國10月份通脹按年勁升6.2%，創逾30年來最大升幅，儲局提早加息的壓力與日俱增，美股短期內會有調整風險嗎？《ET財智Talk》請來茂宸證券經紀部第一副總裁丁世民（丁sir），為你用市場指標角度分析美股走向，認為若年底前美股不回調，明年或有風險出現斷崖式下跌。