天氣轉涼多人打邊爐，一家大小又有什麽選擇？但馬屋（香港）集團發現，大人攜小朋友到餐廳，小朋友難到自助食物吧取食物。他們憑理念「幸福感」，希望滿足客人需求，便改變自助吧餐廳設計。
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天氣轉涼多人打邊爐，一家大小又有什麽選擇？但馬屋（香港）集團發現，大人攜小朋友到餐廳，小朋友難到自助食物吧取食物。他們憑理念「幸福感」，希望滿足客人需求，便改變自助吧餐廳設計。
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【ET贏商有計】但馬屋成功靠什麽？平衡客人員工需求 策略夠創新
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