【滑板人生】年少誤入歧途靠滑板回到正軌　90後男生開學院助「板仔」追夢

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滑板場上碰撞聲不斷，太陽照耀下的「板仔」汗花四濺，每個人都陶醉於自己的世界。29歲的達達站在原地專注思考後，上板動作乾脆利落，帥氣盡顯。年少時曾經誤入歧途，多得一塊滑板改變一生。他現時除了是港隊代表，更成立了香港滑板學院，希望推廣滑板文化的同時，幫助其他像自己一樣的「板仔」，能將興趣變成工作。

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