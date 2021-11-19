【校長訪問】直資培基書院推IAL課程   助學生拓建國際視野

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置身於香港國際大都會，香港神託會培基書院（下稱培基書院）很早已推出獨特的「學習無疆界」」（Learning Without Walls, LEWOWA）課程，帶領學生走出香港，擴闊國際視野，並於今年首辦International Advanced Level（IAL）課程，方便學生畢業後赴英國等熱門地點升學，冀藉多管齊下，培育具國際視野、正向思維及探索精神等多元優勢的「培基人」。



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