「千禧女神」游嘉欣近年備受電視台力捧，去年在《香港愛情故事》飾演貪慕虛榮的港女，以自然不做作的演技在觀眾心中留下印象。她在剛播畢新劇《青年心城之撐起青春》中飾演太子女，不過現實中她並非在富裕環境長大，更造就知慳識儉的理財觀。
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「千禧女神」游嘉欣近年備受電視台力捧，去年在《香港愛情故事》飾演貪慕虛榮的港女，以自然不做作的演技在觀眾心中留下印象。她在剛播畢新劇《青年心城之撐起青春》中飾演太子女，不過現實中她並非在富裕環境長大，更造就知慳識儉的理財觀。
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「慳妹」游嘉欣月花2千元不覺慳 低物慾減消費儲起9成收入
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