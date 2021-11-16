財金界愈來愈重視可持續發展的投資概念，不少企業也積極開展ESG工作，「ESG及綠色金融論壇暨嘉許禮2021」於昨日舉辦，今屆傑出環境、社會及企業管治表現嘉許禮共有16間金融機構及上市公司獲嘉許為「2020-2021年度傑出ESG企業」，另有3間機構獲得別嘉許項目。財經事務及庫務局副局長陳浩濂指：「香港特區政府十分有決心推動香港成為亞洲區內綠色金融樞紐。」
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財金界愈來愈重視可持續發展的投資概念，不少企業也積極開展ESG工作，「ESG及綠色金融論壇暨嘉許禮2021」於昨日舉辦，今屆傑出環境、社會及企業管治表現嘉許禮共有16間金融機構及上市公司獲嘉許為「2020-2021年度傑出ESG企業」，另有3間機構獲得別嘉許項目。財經事務及庫務局副局長陳浩濂指：「香港特區政府十分有決心推動香港成為亞洲區內綠色金融樞紐。」
19:00 2021/11/16
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ESG投資大氣候 香港可扮演什麼角色
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