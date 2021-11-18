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嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差　股價前景不妙

「B站」嗶哩嗶哩Bilibili （09626） （美：BILI）第3季業績虧損擴大，比市場預期差。耀才證券研究部總監植耀輝建議，有貨者宜離場為上。

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嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差　股價前景不妙

「B站」嗶哩嗶哩Bilibili （09626） （美：BILI）第3季業績虧損擴大，比市場預期差。耀才證券研究部總監植耀輝建議，有貨者宜離場為上。