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汽車股強勢　鋰電池股贛鋒鋰業1772仍可吼？

汽車股成為近日市場強勢板塊之一，相關的鋰電池股贛鋒鋰業（01772）仍有力再上嗎？石Sir為你分析。

重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介山東黃金（01787）

今日 14:45
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