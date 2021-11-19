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靠把口都可以拯救地球？

【靠把口拯救地球】你有無試過買落太多食物，未食完就過晒期，最終要丟咗佢？你又知唔知素食比肉類碳排放低10至50倍，當中牛肉更係碳排之王? *

環保小先鋒又同大家見面喇！為咗減少浪費、理性消費、保護環境，今次佢哋又問咗大人乜嘢尖銳問題呢？即刻睇吓佢哋點樣互動啦！

除咗「靠把口」，我哋仲可以做啲乜嘢去拯救地球？行多一步，一齊做個「負責任」嘅人：https://bit.ly/3B4hbpw (資料由客戶提供)

*資料來源：綠色和平

 

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【靠把口拯救地球】你有無試過買落太多食物，未食完就過晒期，最終要丟咗佢？你又知唔知素食比肉類碳排放低10至50倍，當中牛肉更係碳排之王? *

環保小先鋒又同大家見面喇！為咗減少浪費、理性消費、保護環境，今次佢哋又問咗大人乜嘢尖銳問題呢？即刻睇吓佢哋點樣互動啦！

除咗「靠把口」，我哋仲可以做啲乜嘢去拯救地球？行多一步，一齊做個「負責任」嘅人：https://bit.ly/3B4hbpw (資料由客戶提供)

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