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【地產站Weekly Talk】內房「退潮」情況會延續？危機波及香港樓市？

近期多間內房連環爆出財務危機，並頻頻放售資產套現。近期有外電引述消息指，內房佳兆業計劃出售旗下屯門住宅地予「玩具大王」蔡志明，而中國奧園一以9億元蝕讓羅便臣道一籃子舊樓單位。這一連串的內房風波有何啟示？「退潮」的情況會延續？這對本港樓市影響大嗎？本集邀請了泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚，為大家解開有關內房危機的疑問。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

地產站Weekly Talk
今日 10:00
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【地產站Weekly Talk】內房「退潮」情況會延續？危機波及香港樓市？

近期多間內房連環爆出財務危機，並頻頻放售資產套現。近期有外電引述消息指，內房佳兆業計劃出售旗下屯門住宅地予「玩具大王」蔡志明，而中國奧園一以9億元蝕讓羅便臣道一籃子舊樓單位。這一連串的內房風波有何啟示？「退潮」的情況會延續？這對本港樓市影響大嗎？本集邀請了泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚，為大家解開有關內房危機的疑問。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

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