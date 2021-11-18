【遊輪假期】亞洲最大海洋光譜號Staycation攻略　必去健力士世界紀錄遊輪最高觀景台

近月不少郵輪公司都開始推出公海遊Staycation package，臨近聖誕新年，皇家加勒比於12月推出 Sparkling Christmas 聖誕主題航程，一家大小可以在海上度過開心的聖誕節！究竟公海遊Staycation package行程如何？TOPick 為大家拆解！
詳情：https://bit.ly/3Fwbx2l
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今日 11:15
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近月不少郵輪公司都開始推出公海遊Staycation package，臨近聖誕新年，皇家加勒比於12月推出 Sparkling Christmas 聖誕主題航程，一家大小可以在海上度過開心的聖誕節！究竟公海遊Staycation package行程如何？TOPick 為大家拆解！
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