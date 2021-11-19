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京東9618業績佳股價靚　有機會上350元可以咩價位買？

京東集團 （09618） 業績理想，帶動京東集團股價今早彈升，早段曾升近9%，高見345元。京東集團股價前景可看好？買賣策略如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。

今日 11:30
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京東9618業績佳股價靚　有機會上350元可以咩價位買？

京東集團 （09618） 業績理想，帶動京東集團股價今早彈升，早段曾升近9%，高見345元。京東集團股價前景可看好？買賣策略如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。