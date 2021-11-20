【直擊新場】「科幻藝術體驗館」TELEPORT登陸中環The L. Place 體驗光影互動 仲有多個「IGable」打卡位

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想打卡影靚相，現在不用到日本teamLab，在香港都可以體驗光與影的互動，地產站率先為大家介紹香港新打卡聖地 —— 全球首個「科幻藝術體驗館」TELEPORT！「科幻藝術體驗館」TELEPORT位於香港皇后道中139號The L. Place 11樓，展館結合了數碼科技與人體觸感體驗互動等元素，將於2021年11月23日隆重開幕。參加者將會經歷一場光影旅程，飽覽高技術影像，在虛擬與真實間互動，一起定義心中的未來。