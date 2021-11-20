想打卡影靚相，現在不用到日本teamLab，在香港都可以體驗光與影的互動，地產站率先為大家介紹香港新打卡聖地 —— 全球首個「科幻藝術體驗館」TELEPORT！「科幻藝術體驗館」TELEPORT位於香港皇后道中139號The L. Place 11樓，展館結合了數碼科技與人體觸感體驗互動等元素，將於2021年11月23日隆重開幕。參加者將會經歷一場光影旅程，飽覽高技術影像，在虛擬與真實間互動，一起定義心中的未來。
×
直播中
想打卡影靚相，現在不用到日本teamLab，在香港都可以體驗光與影的互動，地產站率先為大家介紹香港新打卡聖地 —— 全球首個「科幻藝術體驗館」TELEPORT！「科幻藝術體驗館」TELEPORT位於香港皇后道中139號The L. Place 11樓，展館結合了數碼科技與人體觸感體驗互動等元素，將於2021年11月23日隆重開幕。參加者將會經歷一場光影旅程，飽覽高技術影像，在虛擬與真實間互動，一起定義心中的未來。
今日 11:00
×
【直擊新場】「科幻藝術體驗館」TELEPORT登陸中環The L. Place 體驗光影互動 仲有多個「IGable」打卡位
4:19
07:00 2021/11/15
4:13
07:00 2021/11/12
4:58
07:00 2021/11/11
3:36
07:00 2021/11/09
5:17
07:00 2021/11/08
4:50
07:00 2021/11/08
2:55
07:00 2021/11/05
4:05
12:14 2021/11/04
4:19
07:00 2021/11/03
4:11
07:00 2021/11/02
3:23
07:00 2021/11/01
4:58
13:17 2021/10/28
2:51
08:00 2021/10/21
4:04
12:00 2021/09/18
3:39
12:00 2021/08/26
3:40
08:00 2021/07/21
2:36
19:52 2021/07/19