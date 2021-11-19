在大灣區的國家發展戰略推動之下，不少香港人也會考慮投資大灣區房地產項目。近年肇慶就成為灣區9+2城市內的新焦點，全因樓價低水、日益成熟的交通網絡、環境空氣質素佳，不少香港人也會留意當地的房地產動態，發掘投資潛力。
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在大灣區的國家發展戰略推動之下，不少香港人也會考慮投資大灣區房地產項目。近年肇慶就成為灣區9+2城市內的新焦點，全因樓價低水、日益成熟的交通網絡、環境空氣質素佳，不少香港人也會留意當地的房地產動態，發掘投資潛力。
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【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】3大原因令肇慶成大灣區新寵兒
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