將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

「我不是神奇小子，但她是我的神奇媽媽。」輪椅羽毛球運動員陳浩源在東京奧運男子WH2級單打勇奪銅牌後，哭著感謝媽媽的一席話令人難忘。他直言有2位女士是他生命中最重要的，就是媽媽與太太。陳媽媽是浩源的強大後盾，即使在備戰殘奧期間，媽媽患上乳癌需要接受標靶藥、化療、電療及做手術連串治療，她仍鼓勵兒子專注訓練，不要為她操心，更成功抗癌令兒子放下心頭大石。即看：https://topick.hket.com/article/3104746

湊得輕鬆啲
今日 10:00
詳情
×

【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

「我不是神奇小子，但她是我的神奇媽媽。」輪椅羽毛球運動員陳浩源在東京奧運男子WH2級單打勇奪銅牌後，哭著感謝媽媽的一席話令人難忘。他直言有2位女士是他生命中最重要的，就是媽媽與太太。陳媽媽是浩源的強大後盾，即使在備戰殘奧期間，媽媽患上乳癌需要接受標靶藥、化療、電療及做手術連串治療，她仍鼓勵兒子專注訓練，不要為她操心，更成功抗癌令兒子放下心頭大石。即看：https://topick.hket.com/article/3104746

播放中
5:37
【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母
湊得輕鬆啲
今日 10:00
【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母
5:00
【湊得輕鬆啲】過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」
湊得輕鬆啲
10:00 2021/11/14
【湊得輕鬆啲】過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」
6:58
【湊得輕鬆啲】爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位
湊得輕鬆啲
10:00 2021/11/07
【湊得輕鬆啲】爸媽代子女答問題影響表達能力　 辯論尖子拆解入學面試失分位
8:11
【湊得輕鬆啲】為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/31
【湊得輕鬆啲】為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣
7:04
【湊得輕鬆啲】任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/24
【湊得輕鬆啲】任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道
5:59
【湊得輕鬆啲】「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/17
【湊得輕鬆啲】「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人
6:23
【湊得輕鬆啲】日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/10
【湊得輕鬆啲】日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍
7:00
【湊得輕鬆啲】喇沙書院舊生組教練團　 培育師弟做學界劍擊精英
湊得輕鬆啲
10:00 2021/10/03
【湊得輕鬆啲】喇沙書院舊生組教練團　 培育師弟做學界劍擊精英
11:07
【湊得輕鬆啲】史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全
湊得輕鬆啲
10:00 2021/09/26
【湊得輕鬆啲】史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全
6:38
【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代　5歲小花劍手目標未來奧運金牌
湊得輕鬆啲
10:00 2021/09/19
【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代　5歲小花劍手目標未來奧運金牌
8:22
【湊得輕鬆啲】男拔舊生一年三破香港紀錄　經歷兩次傷患無阻游泳決心
湊得輕鬆啲
10:00 2021/09/12
【湊得輕鬆啲】男拔舊生一年三破香港紀錄　經歷兩次傷患無阻游泳決心
8:25
【湊得輕鬆啲】蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍　女拔小師妹陳劭藍成後起之秀
湊得輕鬆啲
10:00 2021/09/05
【湊得輕鬆啲】蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍　女拔小師妹陳劭藍成後起之秀
3:17
【湊得輕鬆啲】印裔港生睇劇學廣東話中文奪A　公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧
湊得輕鬆啲
10:00 2021/08/29
【湊得輕鬆啲】印裔港生睇劇學廣東話中文奪A　公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧
6:42
【湊得輕鬆啲】考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得
湊得輕鬆啲
22:00 2021/08/25
【湊得輕鬆啲】考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得
6:53
【湊得輕鬆啲】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽
湊得輕鬆啲
22:00 2021/08/18
【湊得輕鬆啲】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽
6:58
【湊得輕鬆啲】批評對方父母是夫婦爭吵大忌　鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」
湊得輕鬆啲
22:00 2021/08/11
【湊得輕鬆啲】批評對方父母是夫婦爭吵大忌　鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」
11:57
【湊得輕鬆啲】SDM爵士芭蕾舞學院推出全港首個舞動航班慈善活動 帶領小舞蹈員衝上雲霄
湊得輕鬆啲
22:00 2021/08/04
【湊得輕鬆啲】SDM爵士芭蕾舞學院推出全港首個舞動航班慈善活動 帶領小舞蹈員衝上雲霄
4:32
【湊得輕鬆啲】準媽媽懷胎10月調理身體 浸大中醫分享「逐月養胎」法
湊得輕鬆啲
22:00 2021/07/28
【湊得輕鬆啲】準媽媽懷胎10月調理身體 浸大中醫分享「逐月養胎」法
6:39
【湊得輕鬆啲】獨自帶子女環台遊當畢業禮物 四孩爸爸：陪伴是給子女最好禮物
湊得輕鬆啲
22:00 2021/07/21
【湊得輕鬆啲】獨自帶子女環台遊當畢業禮物 四孩爸爸：陪伴是給子女最好禮物
7:03
【湊得輕鬆啲】BB來了令「婆媳戰爭」升級　 婚姻治療師分享「黃金法則」化解衝突
湊得輕鬆啲
22:00 2021/07/14
【湊得輕鬆啲】BB來了令「婆媳戰爭」升級　 婚姻治療師分享「黃金法則」化解衝突