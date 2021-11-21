「我不是神奇小子，但她是我的神奇媽媽。」輪椅羽毛球運動員陳浩源在東京奧運男子WH2級單打勇奪銅牌後，哭著感謝媽媽的一席話令人難忘。他直言有2位女士是他生命中最重要的，就是媽媽與太太。陳媽媽是浩源的強大後盾，即使在備戰殘奧期間，媽媽患上乳癌需要接受標靶藥、化療、電療及做手術連串治療，她仍鼓勵兒子專注訓練，不要為她操心，更成功抗癌令兒子放下心頭大石。即看：https://topick.hket.com/article/3104746
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「我不是神奇小子，但她是我的神奇媽媽。」輪椅羽毛球運動員陳浩源在東京奧運男子WH2級單打勇奪銅牌後，哭著感謝媽媽的一席話令人難忘。他直言有2位女士是他生命中最重要的，就是媽媽與太太。陳媽媽是浩源的強大後盾，即使在備戰殘奧期間，媽媽患上乳癌需要接受標靶藥、化療、電療及做手術連串治療，她仍鼓勵兒子專注訓練，不要為她操心，更成功抗癌令兒子放下心頭大石。即看：https://topick.hket.com/article/3104746
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【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢 陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母
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