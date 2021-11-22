【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333）

廣洲汽車展加上內地公布10月汽車產銷數字按月上升，帶動汽車股今早逆市齊升；強勢汽車股之中，獨立股評人梁耀康（Dave）認為長城汽車 （02333） 股價維持強勢，於車展的銷情亦理想，加上憧憬明年推出新車款料刺激銷售，建議投資者可買入，想知部署策略，立即點擊收看／收聽。
重溫《ET講股通》足本版： https：//inews.hket.com/article/3113303
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