【「你」想裝修】人氣中韓KOL Sue Chang搬入淺水灣超級豪宅 新居大翻新 建築師Nikki親自操刀 法式拱門最吸睛

「你」想裝修

淺水灣一帶屬於香港超級豪宅地段，早前IG坐擁33萬粉絲的人氣中韓KOL Sue Chang（張厚耀），正正搬入淺水灣的2,143呎豪宅。Lot Architects 創辦人及總監 Nikki Ho親自為Sue一家設計新居，豪宅新裝拼棄傳統豪宅富麗堂皇的裝潢，採用簡約的素色色調，包括白色、米色和灰色，以及天然木材作為整個空間的設計主調，營造優雅、和諧的氣氛，完美符合Sue一家人喜好及他們的起居習