【ET財智Talk】嘉里物流聯網特約：貫徹ESG營運方針　走向綠色物流未來

ET財智Talk

近年市場逐漸認同環境、社會及治理（ESG）策略與公司的可持續發展、應對不明朗環境的能力息息相關。在投資者及消費者講求ESG的大趨勢下，企業在營運時執行ESG方針面對甚麼難題及機遇？貫徹ESG營運方針，對企業的可持續發展帶來甚麼的好處？嘉里物流聯網特約：《ET財智TALK》請來嘉里物流聯網首席財務主管鄭志偉，為大家分享集團如何在各業務領域或管理上實踐ESG目標及方針，向綠色物流的未來邁進。