【2分鐘睇樓團】傲寓現有11個租盤 月租1.5萬元起

2分鐘睇樓團

由其士及市建局發展的單幢盤傲寓，位於大角咀福澤街8號，28層高，提供144伙，戶型以1房居多，佔總伙數大約6成。中原地產高級資深分區營業董事黃家全表示，傲寓最新有11個單位放租，當中有5個匙盤。戶型方面，開放式單位只有1個，現時叫租1.5萬元；其餘皆為1房單位，租金亦由1.5萬元起。今次地產站便帶大家參觀傲寓一個向北的1房租盤，位於中層F室，實用面積333平方呎，現時叫租1.65萬元。