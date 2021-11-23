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【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979）

內房股板塊今逆市上升，中海外（00688）、華潤置地（01109）、碧桂園（02007）齊升；內房股回穩，物管股亦隨之向好，iMoney主編孫運喜分析技術走勢，認為綠城管理（09979）在物管股中上升潛力較大，建議投資者可買入，想知部署策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版: https://inews.hket.com/article/3114289

潛力股精選
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【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979）

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