【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979）

潛力股精選

內房股板塊今逆市上升，中海外（00688）、華潤置地（01109）、碧桂園（02007）齊升；內房股回穩，物管股亦隨之向好，iMoney主編孫運喜分析技術走勢，認為綠城管理（09979）在物管股中上升潛力較大，建議投資者可買入，想知部署策略，立即點擊收看／收聽。

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