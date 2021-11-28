【TOPick柴犬追星】炎明熹壓力大不敢跟家人講　Gigi擔心學業盼能考好DSE

TOPick柴犬追星

《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）率先其他學員推出單曲，處女作《真話的清高》口碑不俗，原先對歌曲反應極擔心的Gigi放心下來。放下《聲夢》明星光環，炎明熹其實也是平凡的中學生，自言讀書天份不高的她，當下最煩惱的事，是如何收拾心情考明年的DSE。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3072780

髮型：Bluedy Wong@Base 8 salon

化粧：King Yip@KingsMakeup

記者：區家歷