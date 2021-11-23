元宇宙能否改變世界?

iMoney直播節目《iM會客室》由11月9 日起，連續三個星期二，晚上7:00至7:45分，請來3位嘉賓分享元宇宙相關話題，讓讀者搶先了解市場新趨勢。
第三場請來加密貨幣平台Coinunited.io 共同創辨人盧鉅麒（Angus）
-NFT Gaming與元宇宙的關係
-元宇宙能否成投資新趨勢
-加密貨幣及NFT投資前景
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