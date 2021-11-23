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元宇宙能否改變世界?

 

iMoney直播節目《iM會客室》由11月9 日起，連續三個星期二，晚上7:00至7:45分，請來3位嘉賓分享元宇宙相關話題，讓讀者搶先了解市場新趨勢。

第三場請來加密貨幣平台Coinunited.io 共同創辨人盧鉅麒（Angus） 

-NFT Gaming與元宇宙的關係 
-元宇宙能否成投資新趨勢 
-加密貨幣及NFT投資前景

#盧鉅麒 #元宇宙 #Meta #Metaverse #Facebook #柯慧琳 #iMoney

《香港經濟日報集團》免責聲明 本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

#iMoney網站: imoneymag.com
 

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 


#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

iM會客室
今日 19:57
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