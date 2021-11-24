方紹聰（奶仔）入行12年一直默默耕耘，大小熒幕都不乏他的身影。今年年頭播出由他主持的戶外綜藝節目《野外步出》叫好又叫座，加碼拍攝的《野外步出2》正在熱播中。奶仔行山形象入屋，6月時他就為助貧困兒童，而發起6日5夜赤腳行香港籌款活動，過程雖然艱辛，但他直言沒有想過放棄。
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方紹聰（奶仔）入行12年一直默默耕耘，大小熒幕都不乏他的身影。今年年頭播出由他主持的戶外綜藝節目《野外步出》叫好又叫座，加碼拍攝的《野外步出2》正在熱播中。奶仔行山形象入屋，6月時他就為助貧困兒童，而發起6日5夜赤腳行香港籌款活動，過程雖然艱辛，但他直言沒有想過放棄。
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今日 11:55
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方紹聰（奶仔）入行12年一直默默耕耘，大小熒幕都不乏他的身影。今年年頭播出由他主持的戶外綜藝節目《野外步出》叫好又叫座，加碼拍攝的《野外步出2》正在熱播中。奶仔行山形象入屋，6月時他就為助貧困兒童，而發起6日5夜赤腳行香港籌款活動，過程雖然艱辛，但他直言沒有想過放棄。
【野外步出】奶仔為助貧苦兒童6天赤腳走遍全港 方紹聰演員到山系YouTuber永不言棄
方紹聰（奶仔）入行12年一直默默耕耘，大小熒幕都不乏他的身影。今年年頭播出由他主持的戶外綜藝節目《野外步出》叫好又叫座，加碼拍攝的《野外步出2》正在熱播中。奶仔行山形象入屋，6月時他就為助貧困兒童，而發起6日5夜赤腳行香港籌款活動，過程雖然艱辛，但他直言沒有想過放棄。
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