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小米（01810）股價破底失守20元　業績哪部份最令市場失望？

小米 （01810） 股價今早大跌逾8%，失守20元關口再破底低見19.02元，反映市場對小米剛公布的業績「唔收貨」，小米業務前景及買賣策略如何？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析。

今日 12:00
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小米（01810）股價破底失守20元　業績哪部份最令市場失望？

小米 （01810） 股價今早大跌逾8%，失守20元關口再破底低見19.02元，反映市場對小米剛公布的業績「唔收貨」，小米業務前景及買賣策略如何？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析。