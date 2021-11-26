陳欣茵在主持電視節目《後生仔傾吓偈》後漸露頭角，其後更成為《學是學非》的主持之一。她在大學畢業修讀內衣設計學科，卻因為實習期體會了設計師日復日的刻板工作，而選擇嘗試擔任幕前的工作。現時主力發展演藝事業的她，同時經營兩門網上生意，早前她為增值財富，入門投資美股，幸運地獲利4位數。
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陳欣茵在主持電視節目《後生仔傾吓偈》後漸露頭角，其後更成為《學是學非》的主持之一。她在大學畢業修讀內衣設計學科，卻因為實習期體會了設計師日復日的刻板工作，而選擇嘗試擔任幕前的工作。現時主力發展演藝事業的她，同時經營兩門網上生意，早前她為增值財富，入門投資美股，幸運地獲利4位數。
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【理財Star Talk】陳欣茵心急沽Tesla錯失升勢 嚮往自由不做樓奴寧長租酒店
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