【理財Star Talk】陳欣茵心急沽Tesla錯失升勢　嚮往自由不做樓奴寧長租酒店

理財Star Talk

陳欣茵在主持電視節目《後生仔傾吓偈》後漸露頭角，其後更成為《學是學非》的主持之一。她在大學畢業修讀內衣設計學科，卻因為實習期體會了設計師日復日的刻板工作，而選擇嘗試擔任幕前的工作。現時主力發展演藝事業的她，同時經營兩門網上生意，早前她為增值財富，入門投資美股，幸運地獲利4位數。