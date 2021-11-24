【ET講股通】孫運喜：小雙底？

ET講股通

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00：00 - 港股今日市況速覽 科技股跌金融股造好

01：17 - 新經濟股騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 齊跌

02：04 - 金融股普遍向好 匯控 （00005） 、友邦 （01299）

02：40 - 昨日跌近前浪底24881點後回升 恒指走勢似形成「小雙底」

04：21 - 石油價格反彈 石油股回升

05：40 - 留意油價勢頭能否延續 促成恒指「小雙底」

06：49 - 明年加息憧憬帶動金融股造好

08：03 - 貝萊德稱現為買入中國股票時機 有利港股走勢

11：58 - 觀眾問股：微創醫療 （00853） 走勢點睇？可買入嗎？

14：53 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 34.45元可以長揸嗎？

17：32 - 觀眾問股：快手 （01024） 冇貨值得追入嗎？

21：06 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3.1元買入現可加注嗎？

25：42 - 觀眾問股：美團 （03690） 是否雙頂？

28：06 - 觀眾問股：京東 （09618） 點睇？可買入嗎？

30：04 - 觀眾問股：領展 （00823） 72.4元有貨可否加注？

32：59 - 觀眾問股：小米 （01810） 現價可買入嗎？

34：37 - 個股推介：粵海投資 （00270）

35：50 - 港股收市市況速報