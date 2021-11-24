【聖誕好去處】瑰麗酒店Staycation For Good季度住宿體驗　透過活動關懷弱勢兒童並共享喜悅

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聖誕節快到了，你準備如何和家人慶祝呢？香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）即將推出第二章的「Staycation for Good」季度住宿體驗系列，在分享喜樂同時更推動大家對本地社區內的弱勢兒童的關懷與扶持，讓Staycation加添多一份意義。等TOPick率先帶大家體驗一下！

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