【潛力股精選】孫運喜：粵海投資（00270）

粵海投資 （00270） 今跑嬴大市升近半成。粵海業務包括內房投資及發展，早前受內房板塊拖累，股價自年初起一度累跌逾三成，今日突破高位，iMoney主編孫運喜認為粵海投資 （00270） 走勢向好，有一成上升空間，建議投資者可買入，想知如何部署策略，立即點擊收看／收聽。
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https：//inews.hket.com/article/3115289
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