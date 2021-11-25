「治癒經濟」疫下崛起，港人未能旅遊散心，便在香港尋找另類的慢活體驗。「寂光堂」主理人Katrina、「汴京茶寮」創辦人Justin，兩者提供不一樣的體驗及產品，不過同樣希望可以照顧港人的身心靈健康。他們看好治癒經濟將會持續增長，更為這個浪潮做好準備。
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「治癒經濟」疫下崛起，港人未能旅遊散心，便在香港尋找另類的慢活體驗。「寂光堂」主理人Katrina、「汴京茶寮」創辦人Justin，兩者提供不一樣的體驗及產品，不過同樣希望可以照顧港人的身心靈健康。他們看好治癒經濟將會持續增長，更為這個浪潮做好準備。
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【ET贏商有計】港人壓力爆煲 成就治癒經濟崛起
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