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買股票別再分港股、美股了　擇善而從方為買股上策

美股強勢，港股已死？投資者是否應All-in單邊提升回報？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為你分析後市走向，如何部署買賣操作。

 

#美股 #港股 #買股票 #買賣策略 #投資部署 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #溫傑 #比比 #洪艾爾

 

重溫《ET開市直擊》足本版：

https://inews.hket.com/article/3115851/

 

今日 12:30
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買股票別再分港股、美股了　擇善而從方為買股上策

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