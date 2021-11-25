買股票別再分港股、美股了　擇善而從方為買股上策

美股強勢，港股已死？投資者是否應All-in單邊提升回報？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為你分析後市走向，如何部署買賣操作。
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https://inews.hket.com/article/3115851/
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