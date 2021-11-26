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友邦1299股價挫逾3%　短線要睇位

友邦 （01299） 今早曾跌逾3%。友邦 （01299） 股價最近反覆下試低位，多次不能升穿50天線。未來應該如何部處？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即收看／收聽：

今日 12:27
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友邦1299股價挫逾3%　短線要睇位

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