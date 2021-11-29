【地產站Weekly Talk】強拍門檻再降低？ 測量師學會又點睇？

地產站Weekly Talk

舊樓重建成為發展商增加土地儲備的主要來源，上月公布的《施政報告》表示會研究降低現行舊樓強拍門檻。雖然未有政策的確實內容，但據消息人士透露，政府會在未來1年至1年半內進行研究及向業界諮詢。究竟門檻應降至多少才合適？應該如何增加對小業主的保障？本集請來香港測量師學會產業測量組主席陳致馨分享一下他的看法。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。