【湊得輕鬆啲】妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦　前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

湊得輕鬆啲

偶像男團MIRROR人氣高企，讓香港沉寂多時的追星風氣再次掀起，湧現了許多姜太、盧太、陳太……慘變前度的港男紛紛到網上的「前夫群組」大吐苦水。查實12鏡仔的出現對夫妻關係可有正面影響，前夫之一的Christopher反而多謝MIRROR拉近了夫妻關係，連女兒都有學習動力。

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