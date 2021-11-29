今年以來，內地監管政策相繼出台，多個行業受到影響。展望明年，內地監管政策去向會否有明顯轉變？內房債務危機會否引發其他風險？明年有哪些投資主題值得關注？恒生銀行特約：《ET財智TALK》請來恒生銀行投資顧問服務主管梁君馡，為大家分析影響2022年投資市場的因素及風險。
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今年以來，內地監管政策相繼出台，多個行業受到影響。展望明年，內地監管政策去向會否有明顯轉變？內房債務危機會否引發其他風險？明年有哪些投資主題值得關注？恒生銀行特約：《ET財智TALK》請來恒生銀行投資顧問服務主管梁君馡，為大家分析影響2022年投資市場的因素及風險。
今日 19:50
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【ET財智Talk】恒生銀行特約：2022年投資展望 解讀內地監管政策走向（立即收看）
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